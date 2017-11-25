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Cami katliamının ardından 'da flaş gelişme

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 11:21
Cami katliamının ardından Mısır'da flaş gelişme

ordusu ülkeyi yasa boğan haberlerin ardından dün 235 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısını gerçekleştiren teröristlerden bir kısmının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ordusu, Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada hava kuvvetlerinin teröristleri takip ettiğini, Ariş'in El-Hades bölgesinde yerlerini tespit ettikten sonra saldırganların içinde bulunduğu bazı araçları imha ettiğini belirtti.

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Rufai, hava saldırısında araçlardaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade ederken, sayıya ilişkin bilgi vermedi.

Ordu Sözcüsü ayrıca bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde silah ve cephanelik bulunan bazı terör hücrelerinin de hedef alındığını kaydetti.

Dün cuma namazı vakti Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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Cami katliamının ardından Mısır'da flaş gelişme
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