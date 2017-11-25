Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi ismi öldü

Kırım Tatarları, 23 Kasım'da hayatını kaybeden, Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi ismi Veciye Kaşka son yolculuğuna uğurlandı. Kaşka, son yıllarda yaşadığı Karasupazar bölgesi Üç Köz (Novoklyonovo) köyü mezarlığında toprağa verildi.

CENAZEYE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Kırım Tatar kahramanı ile vedalaşmak için Kırım'ın dört bir yanından yaklaşık 5 bin kişi geldi. Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov'un kızı Ayşe Ümerova, cenaze esnasında yaşananların videosunu yayınladı.

RUS BASKININDA FENALAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Akmescit'teki bir kafede Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) düzenlediği baskında birkaç Kırım Tatarı gözaltına alınmıştı. Kırım Tatarlarının mücadelesindeki sembol isim haline gelen Veciye Kaşka o esnada fenalaştı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov yaptığı açıklamada, "Rus işgalciler Kırım'da 83 yaşındaki Veciye Kaşka'yı öldürdü. Çünkü o operasyon sırasında fenalaştı. Onu Rus işgalciler öldürdü" dedi.