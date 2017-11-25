Leogrand otelinin sahibi : "Doğal yolla çıkan bir yangın değil bu

Avgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otelinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Basında olayla ilgili farklı iddiaların yer aldığını belirten Avgören, otelde, iddia edildiği gibi patlama yaşanmadığını dile getirdi.

Su ısıtıcılarının kablolarının alev aldığını ifade eden Avgören, buna, sigara izmariti ya da başka yanıcı bir maddenin neden olmuş olabileceğini söyledi.

Avgören, 22 katlı otelin 2015'ten bu yana hizmet verdiğini belirterek, "Yangın anında otelde ilk 13 kat doluydu. Olay anında hepsi yangın merdiveni sayesinde kurtulmuş. Hayatını kaybedenlerin hepsi SPA katındaydı. Masaja, yüzme havuzuna, Türk hamamına ve saunaya giren misafirlerimiz, duman yayıldığında yangın merdivenine çıkmak yerine elbiselerini giymek için soyunma odalarına koşmuşlar. Duman çok hızlı yayılmış." diye konuştu.

Üç gün önce teknik ekibin otelin tüm bakımını yaptığını bildiren Avgören, şunları kaydetti:

"Doğal yolla çıkan bir yangın değil bu. Gürcü adaletine güveniyorum. Onlar gerçeği ortaya çıkartacaklar. Asansörde ölenler olduğu iddia edildi. Asansörde değil, SPA katında asansörün önünde dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetmişler. Yangın tüplerimizden diğer araçlara kadar hepsi Avrupa'da kullanılan en son sistemler ve hepsi yeni. Yangın alarm sistemi de anında çalıştı. Savcılık, polis ve itfaiye raporu yarın açıklanacak."

Leogrand otelinde dün çıkan yangında 10'u Gürcistan, biri İran vatandaşı 11 kişi hayatını kaybetmişti.