NATO'nun cevapsız bıraktığı sorular...

İŞTE OKAN MÜDERRİSOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şimdi gelinen noktada NATO, Türkiye'yi de kapsayan savunma planlarında ne tür düzenlemeler yaptığını açık ve şeffaf biçimde izah etme yükümlülüğü ile karşı karşıya.

Türkiye, NATO savunma konseptinde nereye oturmakta? Türkiye'ye yönelik tehditlerin kaynağı ne olabilir ve nereden gelebilir? Böyle bir durumda Türkiye, NATO'nun "geri emniyet bölgesi" midir?

Yani, NATO'nun bir kanadının güvenliğini temin etmek maksadıyla, ilk savunma hattının kurulacağı ülke midir? Türkiye'yi savunma görüntüsü altında, ülkemizin hangi noktasına, nereden, ne miktarda NATO askeri getirileceğine dair uygulama dokümanı var mıdır? NATO, "güncelleme" gerekçesi ile yenilenen savunma planları için Ankara'da arayış başlatmış mıdır? NATO'nun askeri müdahale belgeleri, Türkiye açısından, -hep söylenen- işgal planının kamufle hali midir?

Soruların, ne derece uç noktalarda dolaştığının farkında olarak vurgulamak isterim ki... NATO, Türkiye için ortak güvenlik politikalarında hâlâ anlam ve değer ifade etmektedir. Ama -üzerindeki şaibeyi kaldırana dek- NATO mantığı Türkiye için endişe, risk ve hatta tehlike de arz etmektedir!

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