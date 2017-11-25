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"'da ABD'nin içinde olmadığı her arayış çözüm sayılır"

Giriş Tarihi: 25.11.2017 10:04
Ortadoğu'da ABD'nin içinde olmadığı her arayış çözüm sayılır

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında Soçi'de gerçekleşen tarihi zirve ve zirvenin hemen sonrasında Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı telefonu değerlendirdi. Altınok yazısında, "Oysa Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin çarşamba günü verdikleri o fotoğraf rutin bir zirvenin yansıması değildi. Zira 'da ABD'nin içinde olmadığı her arayış çözüm sayılır. Başkan olmadan önce NBC'de "Çırak" isimli bir yarışma programı yapan "patron" Trump'a dün alelacele o twitleri attıran da işte bu panikti." ifadesini kullandı.

Melih Altınok'un yazısından satırbaşları:

'nun patronlarının aile albümüne giremeyip çırak çıkan Trump Erdoğan'ı arayacağını Twitter'dan ilan etti.
"Bu sabah, Ortadoğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşuyor olacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik!"

Erdoğan -Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Evet, Trump Ortadoğu denkleminde diyalog kurabileceği tek güvenilir aktörün Türkiye olduğunu zaten biliyor.

Seçimler öncesi vaatleri arasında da yeni Başkan'ın Obama'nın bölgedeki politikalarından vazgeçeceği vardı.

Ne var ki çok geçmeden "ABD'nin asıl sahiplerine" teslim oldu Trump.
Dahası, en güvenilir müttefiki Türkiye'ye yıllardır saldıran PKK-YPG'ye açıktan silah yardımı yapmak gibi saçmalıklara alet oldu.
Ve bir çuval inciri berbat edip, hem ABD'nin bölgedeki etkinliğini hem de Türkiye'yi kaybetti!

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