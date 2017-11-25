"Ortadoğu'da ABD'nin içinde olmadığı her arayış çözüm sayılır"

Melih Altınok'un yazısından satırbaşları:

Ortadoğu'nun patronlarının aile albümüne giremeyip çırak çıkan Trump Erdoğan'ı arayacağını Twitter'dan ilan etti.

"Bu sabah, Ortadoğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyor olacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik!"

Evet, Trump Ortadoğu denkleminde diyalog kurabileceği tek güvenilir aktörün Türkiye olduğunu zaten biliyor.

Seçimler öncesi vaatleri arasında da yeni Başkan'ın Obama'nın bölgedeki politikalarından vazgeçeceği vardı.

Ne var ki çok geçmeden "ABD'nin asıl sahiplerine" teslim oldu Trump.

Dahası, en güvenilir müttefiki Türkiye'ye yıllardır saldıran PKK-YPG'ye açıktan silah yardımı yapmak gibi saçmalıklara alet oldu.

Ve bir çuval inciri berbat edip, hem ABD'nin bölgedeki etkinliğini hem de Türkiye'yi kaybetti!

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