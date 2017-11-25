Londra'da metrosunda terör alarmı

Polis açıklamasında, yerel saatle 16.37'de (TSİ 19.37) metro istasyonunda ateş sesleri duyulması üzerine polise yardım çağrısında bulunulduğu aktarıldı. Polis, silahlı polis memurlarının olaya müdahalede bulunduğunu ve ne yaşandığını tespit etmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Bir yolcuyla ilgili olayı incelerken Oxford Circus İstasyonu kapatıldı. Şu aşamada sadece bir kadının istasyondan çıkarken hafif şekilde yaralandığını haber aldık. Başka yaralı ya da ölü haberi gelmedi." dedi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, bir sonraki durak olan Bond Street istasyonunun da bir süreliğine kapatıldığını, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını belirtti, halka bölgeye gitmemeleri çağrısında bulundu.

HALK PANİK İÇİNDE KAÇIŞTI

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da bölgeye 3 itfaiye aracı ile 15 itfaiye erinin gönderildiği belirtildi.

Oxford Circus civarında bulunanların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda ise halkın panik içerisinde kaçıştığı iddia edildi.

Oxford Circus istasyonu, kentin ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunuyor.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Londra polisi, yapılan ihbarlar sonucu Oxford Circus metro istasyonun boşaltılmasının ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Oxford Circus metro istasyonunda silah seslerinin duyulduğu ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedekileri tahliye etti. Yapılan incelemelerin ardından metro seferleri normale döndü.



Londra polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silahla ateş açıldığına dair herhangi bir bulguya ya da bir şüphelinin izine rastlamadık. Ölü ya da yaralı yok" denildi.