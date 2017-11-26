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yeni bir terör departmanı oluşturuyor

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 18:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 19:11
BKA yeni bir terör departmanı oluşturuyor

'da artan terör tehlikesi karşısında (), terörle aktif mücadele edecek yeni bir bölüm oluşturmaya karar verdi. Ülke genelinden terörle mücadele edecek yeni bölümde bin kişinin görev alması bekleniyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerinin DEAŞ militanlarının saldırılarının önlemesine rağmen tehlike hala yüksek. Bunun için her türlü önlem alındığı gibi mücadele için yeni bir oluşumun ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Başkanı Holger Münch de bünyesinde DEAŞ kökenli terörle mücadele eden iki birimin olduğunu fakat artan terör olayları ve teknik takip gibi önleyici önlem için kalıcı ve uzman bir departmana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Münch, 2018 yılında bu ihtiyacın karşılanması için bir kaç birimin birleştirileceğini ve ağırlıklı olarak DEAŞ kökenli terör eylemleri için çalışma yapılacağını ifade etti. Terör departmanın içi ve dış soruşturma gibi önemli görevlerinin olacağı bildirildi.

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