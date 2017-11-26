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li siyasetçiden a hakaret

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 19:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 19:22
İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret

Göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla tanınan milletvekili Strid, için "Yüzde 100 insan değil" ifadesini kullandı. Strid'in Müslüman karşıtı sözlerine siyasetçilerden sert tepkiler geldi. Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında suç duyurusunda bulundu

'te göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili , için "Yüzde 100 insan değil.'' diyerek hakaret etti.

İsveç devlet televizyonu SVT'de yayınlanan ''Forum'' adlı programda konuşan Strid, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı.Martin Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil." diyerek, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.

MÜSLÜMAN KARŞITI İFADELERE TEPKİLER

Bu arada, Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı. Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund, Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, ''SD'den saf ırkçılık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?'' dedi. İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt da Martin Strid'in konuşmasının "saf bir ırkçılık" örneği olduğunu dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret
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