Merkel 4 günde çark etti

Merkel, "Genel seçimi tekrar yapalım söylemlerini tamamen yanlış buluyorum" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİMİ TAMAMEN YANLIŞ BULUYORUM"

Genel seçimlerden çıkan sonuçlarla bir şey yapamayarak insanların yeniden seçime gitmesini istemeyi doğru bulmadığını dile getiren Merkel, "Seçilen siyasetçilerin, vatandaşlardan aldığı görevi geri vererek 'Ben bununla bir şey yapamadım, tekrar seçimini yap' söylemlerini tamamen yanlış buluyorum." diye konuştu.

4 GÜN ÖNCE "ERKEN SEÇİM" DEMİŞTİ

Merkel koalisyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Planlarımda azınlık hükümeti kurmak yok ancak önümüzdeki günlere bakacağız. Erken seçim de bir yol. İstikrarlı bir hükümet ve önünde birçok konunun üstesinden gelecek olan bir ülkede azınlık hükümetini iyi düşünmek gerekiyor. Hiçbir zaman hiçbir şeye hayır demek istemiyorum. Ben çok kuşkuluyum ve erken seçimin daha iyi bir yol olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu..