  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Alışveriş çılgınlığı gününde 200 binden fazla silah satıldı

Alışveriş çılgınlığı gününde 200 binden fazla silah satıldı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 10:23
Alışveriş çılgınlığı gününde 200 binden fazla silah satıldı

Türkiye de dahil tüm dünyada sabırsızlıkla beklenen ve ateşli silahlar da dahil tüm ürünlerin indirimlerle tüketicilere sunulduğu Alışveriş çılgınlığı gününde ’de 200 binden fazla silah satıldı.

Silah satın alımlarında yapılan devlet geçmiş sorgulama talebi sayılarına göre bu yıl Alışveriş Çılgınlığı gününde 1998'den bu yana tek günde en fazla silah satışı gerçekleşen gün oldu.

Federal Araştırma Bürosu () verilerine göre Alışveriş Çılgınlığı süresince online silah satın alan kişiler için toplam 203 bin 86 geçmiş sorgulaması talebi yapıldı.

FBI verilerine göre bu rakam 2015'de 185 bin 345, 2016'da 185 bin 713 olarak gerçekleşmişti. Alışveriş yapan kişiler bir satın alma işleminde birden fazla da silah satın alabiliyor, bu yüzden gerçekte satılmış olan silah sayısının muhtemelen 203 bin 86'nın da üzerinde olduğu düşünülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alışveriş çılgınlığı gününde 200 binden fazla silah satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN