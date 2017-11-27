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'de gemi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 14:41

'in güneyinde meydana gelen gemi sında 12 kişiden haber alınamıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, güneydeki Guangdong eyaletine bağlı Guangcou kentinin yakınlarındaki nehirde biri çelik diğeri kum taşıyan iki gemi çarpıştı. da, kum taşıyan yük gemisi battı.

Batan geminin mürettebatından 14 kişi kurtarılırken, geriye kalan 12 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Guangdong eyaleti yetkilileri, başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye helikopter ve çok sayıda sahil güvenlik gemisinin yönlendirildiğini kaydetti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Çin'de gemi kazası
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