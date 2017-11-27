Çin'de gemi kazası

Şinhua ajansının haberine göre, güneydeki Guangdong eyaletine bağlı Guangcou kentinin yakınlarındaki nehirde biri çelik diğeri kum taşıyan iki gemi çarpıştı. Kazada, kum taşıyan yük gemisi battı.

Batan geminin mürettebatından 14 kişi kurtarılırken, geriye kalan 12 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Guangdong eyaleti yetkilileri, başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye helikopter ve çok sayıda sahil güvenlik gemisinin yönlendirildiğini kaydetti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.