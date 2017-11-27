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'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 01:53
Hollanda'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü

'nın Nijmegen kentinde, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi yürüyüş düzenledi.

Gruptakiler, ellerinde ırkçı ifadeler yazan pankartlarla çok sayıda polis eşliğinde yürüdü.

'nın yürüyüşünü engellemek için sivil toplum örgütü Anti-Faşişt Eylem () hareketinden yaklaşık 200 kişi de ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenlemek istedi. Polis de PEGIDA hareketinin yaptığı yürüyüşün önünü kesmek isteyen AFA hareketinden bir gruba müdahale etti.

Güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, AFA hareketinden 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, PEGIDA'nın yürüyüşüne eşlik eden atlı bir polisin henüz belirlenemeyen nedenle hafif yaralandığı, atının da telef olduğu kaydedildi.

IRKÇILIK KARŞITI YÜRÜYÜŞE YASAK

'da geçen hafta, Kick Out Zwarte Piet () hareketinin, ırkçılık karşıtı protestosu izin alınmasına rağmen yasaklanmıştı.

Enschede Belediyesi, haziranda AFA ve PEGIDA'nın aynı gün ve saatte meydanda gösteri yapmak istemeleri üzerine güvenlik gerekçesiyle her iki gösteriye de izin vermemişti.

CAMİ VE İLKOKULA TACİZ

Irkçı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, bir süre önce Veghel kentindeki Selimiye Camisi inşaat alanına, daha sonra Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokulun giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu döviz asmıştı.

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Hollanda'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü
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