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Kati 'da yine sivilleri katletti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 19:22
Kati Esad Doğu Guta'da yine sivilleri katletti

'de kuşatma altındaki 'da, nin düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 18 sivil hayatını kaybetti.

'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, nin, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan 'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere beldelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti.

Sivil savunma kaynaklarına göre, rejimin, Medyere beldesine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 2'si kadın 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 25 sivil yaralandı. Rejimin, Duma ilçesinde bir pazar yerini hedef alan topçu saldırısında ise 7 sivil hayatını kaybetti.



Sivil yerleşim alanlarını hedef alan rejim güçlerinin hava saldırılarında Arbin ve Misraba'da da 2 sivil hayatını kaybetti. Son iki haftada ölü sayısı 130'ü
geçti

Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Rejimin Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 130'u aştı.

REJİMİN SALDIRILARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da in yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Ateşkese rağmen rejiminin, Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Doğu Guta'ya kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi bir süre önce durdu.

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Kati Esad Doğu Guta'da yine sivilleri katletti
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