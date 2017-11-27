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Kritik Şurası ertelendi!

Giriş Tarihi: 27.11.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 17:32

'nın Soçi şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Müzakere Şurası, Şubat ayına ertelendi.

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Kritik Suriye Şurası ertelendi!
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