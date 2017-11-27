Pentagon'dan skandal PYD açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) "PYD'nin de içinde bulunduğu SDG ile iş birliğimiz sürecek" açıklamasında bulundu...

"SDG'YLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

"İçinde YPG'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) işbirliğini sürdüreceğiz.

Daha önce Türkiye'ye söylediğimiz gibi Suriyeli güçlere verdiğimiz silahlar sınırlı, görev özelinde ve askeri hedeflerde başarıya ulaşmak için.

Kürt ortaklarımıza sağlanan, karara bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor.

SDG'ye verilen silahların sınırlı olduğunu ilettik."

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