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'dan skandal açıklaması

Giriş Tarihi: 27.11.2017 22:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 22:03

ABD () "'nin de içinde bulunduğu ile iş birliğimiz sürecek" açıklamasında bulundu...

ABD () "'nin de içinde bulunduğu ile iş birliğimiz sürecek" açıklamasında bulundu...

"SDG'YLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK"
"İçinde 'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) işbirliğini sürdüreceğiz.

Daha önce 'ye söylediğimiz gibi Suriyeli güçlere verdiğimiz silahlar sınırlı, görev özelinde ve askeri hedeflerde başarıya ulaşmak için.

Kürt ortaklarımıza sağlanan, karara bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor.

SDG'ye verilen silahların sınırlı olduğunu ilettik."

TRUMP: "SİLAH VERMEYECEĞİZ"

ise, bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemişti....
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Pentagon'dan skandal PYD açıklaması
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