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Polonya'da kültür merkezine saldırı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017 17:52
Polonya'da İslam kültür merkezine saldırı

emniyetinin sözcüsü Mariusz Mrozek, cami, toplantı salonu, dükkan ve restorandan oluşan kültür merkezinin camlarının dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldığını açıkladı.

Mrozek, 2015 yılında hizmete giren merkeze yönelik saldırının faillerinin yakalanabilmesi için güvenlik kaydı görüntülerinin incelendiğini belirterek, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere polisle temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

Polonya'daki Müslüman toplumu liderlerinin olayla ilgili basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Bu arada, Polonya'nın güneyindeki Katowice kentinde hafta sonu bir grup aşırı sağcının düzenlediği, Polonya'nın Avrupa Parlamentosu üyelerinin hedef gösterildiği gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

POLONYA BAŞBAKANI SALDIRIYI KINADI

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, gösteriyi kınayarak 6 milletvekilinin ülkelerinde güvende olduğunu söyledi.

Polonya'da son yıllarda nefret ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde artış gözlendiği ifade ediliyor.

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Polonya'da İslam kültür merkezine saldırı
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