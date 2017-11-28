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'dan ilginç kararı

Giriş Tarihi: 27.11.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 01:49
Almanya'dan ilginç THY kararı

hükümeti aldığı karar doğrultusunda, Türk Hava Yolları’nın Almanya varışlı uçuşlarında kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı duyuruldu.

Türk Havayolları (), hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, THY'nin Almanya varışlı uçuşlarında, kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı bildirdi.

THY'nin resmi internet sitesinde, Basın Müşavirliği'nin yaptığı açıklamaya göre, "Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması, ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir.

Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın, herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.

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Almanya'dan ilginç THY kararı
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