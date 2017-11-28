Avustralya'da yeni yıl kutlamalarını kana bulayacaklardı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak yeni yıl kutlamalarında kalabalık bir bölgede saldırıda bulunmak amacıyla ateşli silah temin etmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne Federasyon Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamalarına yönelik silahlı saldırı planladığı öne sürülen 20 yaşındaki bir erkeğin Werribee semtindeki evine operasyon düzenlendi.

Avustralya güvenlik birimlerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, takibe alınan zanlı, otomatik silah temin ederek Federasyon Meydanı'nda toplanacak kalabalığa saldırı planladığı iddiasıyla yakalandı.

'OTOMATİK SİLAHLA KALABALIĞA ATEŞ AÇARAK...'

Victoria Polisi Emniyet Müdür Yardımcısı Shane Patton, gözaltına alınan bu kişinin temin etmeye çalıştığı otomatik silahla kalabalığa ateş açarak "olabildiğince çok kişiyi öldürmeyi" hedeflediğini belirtti.

Zanlının, "terör eylemi planlamak ve bunun için silah elde etmeye çalışmak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağını aktaran Patton, "Biz bu şahsı izliyorduk, aktif olarak takibimizdeydi, niyeti olmasına rağmen silah temin edemedi. Tabiri caizse uluslararası ülkelerde meydana gelen saldırılardan dolayı özellikle motive olmuş ve kendisinin de bir saldırı gerçekleştirme konusunda niyeti vardı." ifadelerini kullandı.

Patton, şüphelinin silah bulmak için yüz yüze görüşmelere başladığını ancak henüz herhangi bir silah temin edemediğini sözlerine ekledi.

Polis ekiplerinin, çalıştığı iş yeri ve akrabalarının evlerinde de arama yaptığı zanlının sorgulanması için ek gözaltı süresi talebinde bulunulduğu bildirildi.

Somali kökenli bir aileye mensup olduğu açıklanan şüphelinin, Avustralya Terörle Mücadele Yasalarına göre mahkeme tarafından suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.