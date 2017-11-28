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'da silahlı : 11 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 19:25
Mısır'da silahlı çatışma: 11 ölü

'ın kuzeydoğusundaki İsmailiyye ilinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan da 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, İsmailiyye ilinin Cilbane bölgesinde silahlı kişilerin konuşlandığı ve eğitim sahası olarak kullandığı yere operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sırasında çıkan da 11 kişinin öldürüldüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır ordusu da bugün Kuzey Sina ilinde düzenlediği operasyonda silahlı 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Mısır'da silahlı çatışma: 11 ölü
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