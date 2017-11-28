Rusya uyardı: Büyük kayıplar yaşanabilir!

Rusya Merkez Bankası, kripto para piyasalarının yüksek riskler barındırdığına işaret ederek, "Kripto paralar tüketiciler için önemli kayıplara yol açabilir." uyarısında bulundu.

KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSE EDİLMESİ TEHLİKESİ

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Mali İstikrar Raporu"nda, kripto paraların para aklama ve terörün finanse edilmesi için kullanılma tehlikesi bulunduğuna işaret edildi.

Kripto para piyasalarının yüksek riskler barındırdığının vurgulandığı raporda, "Bu piyasalardaki balonlar nedeniyle tüketiciler büyük kayıplar yaşayabilir. Ulusal ve uluslararası düzenleyicilerin görevi, kripto para piyasasının düzenlenmesinde koordineli bir yaklaşım geliştirerek, yüksek riskli yatırımların ve işlemlerin potansiyelini kısıtlamak suretiyle bu riskleri en aza indirmektir." ifadesine yer verildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, kripto paraların devlet kontrolü altında temin edilmesi ve kullanılmasının gerektiğini söylemişti.