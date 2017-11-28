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'daki ünlü sahibini öldürdü

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 19:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 19:49
Tayland'daki ünlü fil sahibini öldürdü

'da çeşitli mlerde ve reklamlarda yer alan ünlü fil, sahibinin üzerine oturarak ölümüne neden oldu.

'ın kuzeyinde yer alan Chiang Mai kentinde Pazartesi günü gerçekleşen olayda, Somsak Riengngen beş ton ağırlığındaki inin zincirlerini çıkardı. Ekasit ismindeki fil, zincirlerinden kurtulduktan sonra yaklaşık beş adım atıp sahibi Riengngen'e saldırdı ve 54 yaşındaki adamı üzerine oturarak öldürdü.

ZİYARETÇİLERİ EĞLENDİRİYORDU

Geçici bir sözleşmeyle Nisan'a kadar Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nde tutulan Ekasit, çeşitli filmlerde ve reklamlarda yer alması sebebiyle yerel halk tarafından tanınıyordu. Fillerin yaygın olarak turizm servislerinde kullanıldığı Tayland'da, Ekasit de ziyaretçileri eğlendirmek için eğlence sektöründe çalıştırılıyordu. Hayvan hakları savunan Peta, konuyla ilgili olarak, filin sahibinin ölümünün trajik olduğunu, ancak, fillerin alıkoyulmasının sonuçlarını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

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Tayland'daki ünlü fil sahibini öldürdü
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