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Yunanistan'da DHKP-C operasyonu!
Yunanistan
'da
DHKP-C
operasyonu!
Giriş Tarihi: 28.11.2017
11:56
Güncelleme Tarihi: 28.11.2017
11:58
Yunanistan
'da terörle mücadele ekipleri, başkent Atina'da bazı daireleri baskın düzenledi. Operasyonda dokuz kişinin terör örgütü
DHKP-C
ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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