  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Yunanistan'da DHKP-C operasyonu!

'da operasyonu!

Giriş Tarihi: 28.11.2017 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 11:58

'da terörle mücadele ekipleri, başkent Atina'da bazı daireleri baskın düzenledi. Operasyonda dokuz kişinin terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da DHKP-C operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN