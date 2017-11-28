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'da terör operasyonu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 20:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 21:33
Yunanistan'da terör operasyonu

'da gözaltına alınan üyesi 9 Türk vatandaşı yarın hakim karşısına çıkacak. Baskın yapılan evlerden birinde CZ marka tabanca ele geçirildi.

'da terör örgütü 'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 Türk vatandaşının yarın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Yunan Polisi (ELAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 'da düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınan 8'i erkek biri kadın 9 kişinin hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şahıslardan biri hakkında 2013 yılında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sakız Adası açıklarında mühimmat dolu bir botun Türkiye'ye geçirilmeye çalışılmasına ilişkin yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

İncelemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, bomba yapımında kullanılan malzeme ve patlayıcı maddenin yanı sıra bir de CZ marka tabancanın ele geçirildiği ifade edildi.

BOMBA MALZEMELERİ...

Yunan terörle mücadele ekipleri kentin Neos Kosmos ve Kallithea semtlerinde üç eve baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına almış, çok sayıda dokümanın yanı sıra bilgisayar, harici bellek ve bomba yapımında kullanılan malzemelere el koymuştu.

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Yunanistan'da terör operasyonu
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