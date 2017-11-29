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’den ’ye şantaj

Giriş Tarihi: 29.11.2017 22:41
ABD’den Türkiye’ye şantaj

ile anlaşarak kendi istekleri doğrultusunda konuşturan , 'ye açıkça şantaj yapıyor. Türkiye'yi üstü kapalı tehdit eden Tillerson, Rusya ve İran ile yakın ilişki kurmanın Türkiye'ye fayda sağlamayacağını söyledi.

'ın tanık olarak yer aldığı Hakan Atilla davası ile 'yi yalan ve iftiralarla köşeye sıkıştırmaya çalışan , aynı zamanda Türkiye'yi de tehdit ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Washington'da katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu.

"İRAN VE RUSYA TÜRK TOPLUMUNA FAYDA SUNMAZ"

?Tillerson, "Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, ittifakın ortak savunmasını öncelemesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz." değerlendirmesini yaptı.

DAVA TÜRKİYE'YE KUMPAS İÇİN DİZAYN EDİLİYOR

Türkiye'ye karşı tavrını sosyal medya üzerinden destekçiliği yapacak kadar açıkça belli eden Savcı Bharara'nın başlattığı davaya bilirkişi olarak "Türkiye terörü destekliyor" algısını başlatan İsrail yanlısı FDD'nin yöneticileri atanmıştı.

İsrail kuruluşu FDD'ye çalışan eski milletvekili Aykan Erdemir'in de Türkiye'den ABD'ye belge kaçırdığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış, hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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ABD’den Türkiye’ye şantaj
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