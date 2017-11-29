ABD’den Türkiye’ye şantaj

Rıza Zarrap'ın tanık olarak yer aldığı Hakan Atilla davası ile Türkiye'yi yalan ve iftiralarla köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD, aynı zamanda Türkiye'yi de tehdit ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Washington'da katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu.

"İRAN VE RUSYA TÜRK TOPLUMUNA FAYDA SUNMAZ"

?Tillerson, "Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, ittifakın ortak savunmasını öncelemesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz." değerlendirmesini yaptı.



DAVA TÜRKİYE'YE KUMPAS İÇİN DİZAYN EDİLİYOR

Türkiye'ye karşı tavrını sosyal medya üzerinden FETÖ destekçiliği yapacak kadar açıkça belli eden Savcı Bharara'nın başlattığı davaya bilirkişi olarak "Türkiye terörü destekliyor" algısını başlatan İsrail yanlısı FDD'nin yöneticileri atanmıştı.

İsrail kuruluşu FDD'ye çalışan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir'in de Türkiye'den ABD'ye belge kaçırdığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış, hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.