Çiçekleri yiyen eşeklere 4 gün hapis cezası

Hindistan mahkemesi, "Yapmışlar bir eşeklik" demedi ve büyük bir iştahla çiçekleri yiyen 8 eşeğe 4 gün hapis cezası verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2014'te göreve geldiğinden bu yana ülkede geniş çaplı bir temizlik hareketi başlattı. Bu kapsamda, Hindistan'da on milyonlarca tuvalet inşa edildi ve şehirlere çöp kutuları yerleştirildi. Çiçek ekimi de bu yönde yapılan çalışmalardan sadece biri...

"DEFALACARCA UYARDIK"

Hindistan'da birçok evin tuvaleti bulunmuyor ve gerek altyapı eksikliğinden gerekse kültürel bir gelenekten dolayı insanlar tıpkı yere tükürür gibi sokaklara pisliyor. Hatta öyle ki, ülkenin birçok yerinde birbirleriyle konuşurken yol kenarında topluca dışkısını yapan insan manzaralarına rastlamak mümkün. Ancak yetkililere göre, çevreyi kirletenler başıboş gezen eşekler...

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bağlı Orai kentinde de 'temizlik kampanyası' kapsamında çevreye yeni bitkiler ekildi. Hindistan polisi, cezaevi çevresine ekilen genç bitkileri başıboş eşeklerin yediğini belirtirken bin dolarlık ürünün heba olduğunu belirtti. Hindistan basınına konuşan polis memuru R.K. Mishra, "Defalarca eşeksahiplerini uyardık ancak bize hiç kulak asmadılar" şeklinde konuştu.

4 GÜN HAPİS KALDILAR

Sahiplerine ceza vermek yerine eşeklere ceza kesen Hindistan yargısı, zavallı hayvanları 4 gün hapis tuttu. 4 günün sonunda hapisten çıkan 8 eşek ise tıpkı Dalton kardeşler gibi hapishanenin kapısından korkak adımlarla çıktı ve başlarına ne geldiğinin farkında bile olmadan özgürlüklerinin tadını çıkardı. O anların görüntüsü ise Hindistan'da viral oldu...

Bu trajik olaya, hayvan özgürlüğü savunucularından ise tepki gecikmedi... Uttar Pradeş polisine Twitter'dan ulaşan bir hayvansever, "Eşekler yerine gerçek suçluları tutuklasak nasıl olur" diye yazdı.

Times of India ise eşeklerin sahibinin Kamlesh adlı bir genç olduğunu yazdı. Başta hayvanlarına ne olduğunu anlamayarak polise başvuran Kamlesh, eşeklerinin alıkonduğunu öğrenince hemen harekete geçmiş ve serbest kalmalarını sağlamış. Kamlesh bunun karşılığında, polise eşeklerini başıboş bırakmama sözü vermiş.