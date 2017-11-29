İngiltere'de Trump'ın İslamofobik paylaşımına tepkiler

İşçi Partisi Lideri Corbyn, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ümit ederim ki hükümetimiz, Donald Trump'ın aşırı sağcıların videolarını paylaşmasını kınar. Bunlar iğrenç, tehlikeli ve toplumumuz için tehdit niteliğinde." ifadelerini kullandı.

AŞIRICI NEFRET GRUBU

İşçi Partili Milletvekili David Lammy de Twitter'dan Trump'ı eleştirdi. Britain Frist'i "Aşırıcı nefret grubu" diye nitelendiren Lammy, grubun bazı üyeleri ve liderlerinin, İngiltere'de nefret suçu işlemekten tutuklanıp mahkum edildiğini hatırlattı.

"NE DOST, NE DE MÜTTEFİK"

Trump için "Ne dostumuz ne de müttefikimiz." ifadesine yer veren Lammy, "Donald Trump ülkeme de kentime de hoş gelmeyeceksin." paylaşımında bulundu.

Geçen yıl uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın Milletvekili Jo Cox'un eşi Brendan Cox da Trump'a tepkisini Twitter'dan gösterdi.

"Trump kendi ülkesindeki aşırı sağı meşrulaştırdı, şimdi de aynı şeyi bizim ülkemizde yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulunan Cox, "Nefreti yaymanın sonuçları var ve Başkan kendisinden utanmalı." görüşünü dile getirdi.

NEFRET SUÇUNDAN MAHKUM OLDU

Britain First ise Trump'ın paylaşımlarından duyduğu memnuniyeti yine Twitter'dan paylaşmıştı.

First, mesajında, "ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcımız Jayda Fransen'in 3 videosunu paylaştı. Trump, bunları bizzat paylaştı ve yaklaşık 44 milyon takipçisi var! Tanrı seni korusun Trump! Tanrı ABD'yi korusun!" ifadelerine yer vermişti.

Trump, bu sabah aşırı sağcı grubun başkan yardımcısı Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı İslamofobik videoları yeniden paylaşmıştı.

Fransen, geçen yıl başörtülü bir kadını sözle tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin (yaklaşık 10 bin 500 TL) para cezasına çarptırılmıştı.

MİLLETVEKİLİNİN KATİLİ "ÖNCE BRİTANYA" DİYE BAĞIRMIŞTI

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri düzenenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in geçen yıl haziranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren milletvekili Cox'un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.