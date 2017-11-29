Pentagon’dan Kuzey Kore füze açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kuzey Kore'nin, bir füze denemesi daha yaptığını belirledi. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, füzenin 1000 kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Manning, "Doğu yakası saatiyle yaklaşık 13.30'da Kuzey Kore'nin muhtemel bir füze denemesi yaptığını tespit ettik. Durumu değerlendirme sürecindeyiz. Daha sonra hazırlandığında detayları paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Manning tarafından daha sonra yapılan yazılı bir açıklamada ise ilk değerlendirmelere göre fırlatılan füzenin bir Kıtalararası Balistik Füze olduğu belirtildi.

Rob Manning açıklamasında "Füze, Kuzey Kore'nin (Başkent Pyongyang'ın kuzeyi) Sain Ni kentinden fırlatıldı ve 1000 kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştü." ifadesine yer verdi.

Amerikan medyasına konuşan bazı ABD'li yetkililer ise füzenin 50 dakika havada kaldığını ve 4 bin 500 kilometre irtifaya ulaştığını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise ABD Başkanı Donald Trump'ın füze denemesi ile ilgili bilgilendirildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kore Genelkurmay Başkanlığına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin 75 gün aradan sonra füze denemesini Pyongyang'ın kuzeyinde gerçekleştirdiğini, "tanımlanamayan balistik füzenin" Doğu Denizi'nin Pyongyang açıklarına düştüğünü kaydetti.

Kuzey Kore'nin füze denemesine karşılık Güney Kore ordusunun da yaklaşık aynı saatlerde güdümlü füze ateşi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kuzey Kore en son denemeyi 15 Eylül'de orta ölçekli balistik füze fırlatarak yapmıştı.