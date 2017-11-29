Polonya Müftüsünden Türkiye'ye teşekkür

Bilkent Üniversitesinde düzenlenen "Polonyalı Müslümanlar - Tatarların Gelenekleri" isimli toplantı ve sergi açılışına katılan Miskiewicz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Polonya'daki Müslümanlara yaptığı yardımlara değinerek, "Türkiye her zaman Polonyalı Müslümanların ve Tatar toplumunun yardımına koştu. Özellikle TİKA, camilerimizin ve mezarlıklarımızın tadilatına büyük katkı sağladı. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TİKA ile yürüttükleri işbirliğinin 2014'ten bu yana devam ettiğini dile getiren Misckiewicz, bu iş birliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Polonya'da yaşayan Tatarların tarihi geçmişinin anlatıldığı programa, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maceiz Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından "Polonyalı Müslümanlar - Tatarların Gelenekleri" adlı sergi açıldı.