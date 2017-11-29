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nden Türkiye'ye teşekkür

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 18:36
Polonya Müftüsünden Türkiye'ye teşekkür

Polonya'daki Tatar topluluğun dini lideri ve Tomosz Miskiewicz "Türkiye, Polonya'daki Müslüman toplumu ve Tatarları asla yalnız bırakmadı." dedi.

Bilkent Üniversitesinde düzenlenen " - Tatarların Gelenekleri" isimli toplantı ve sergi açılışına katılan Miskiewicz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Polonya'daki Müslümanlara yaptığı yardımlara değinerek, "Türkiye her zaman Polonyalı Müslümanların ve Tatar toplumunun yardımına koştu. Özellikle , camilerimizin ve mezarlıklarımızın tadilatına büyük katkı sağladı. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TİKA ile yürüttükleri işbirliğinin 2014'ten bu yana devam ettiğini dile getiren Misckiewicz, bu iş birliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Polonya'da yaşayan Tatarların tarihi geçmişinin anlatıldığı programa, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maceiz Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından "Polonyalı Müslümanlar - Tatarların Gelenekleri" adlı sergi açıldı.

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Polonya Müftüsünden Türkiye'ye teşekkür
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