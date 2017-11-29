Trump ve CNN arasındaki savaşta ikinci perde

Amerikan CNN kanalı, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki anlaşmazlıkları gerekçe göstererek Beyaz Saray'da medya kuruluşlarının katılımıyla yapılacak geleneksel yılbaşı partisine katılmayacaklarını açıkladı.

CNN sözcüsü, yazılı bir açıklamayla, cuma günü Beyaz Saray'da yapılması beklenen yılbaşı partisine katılmayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, "Başkan'ın CNN'e ve basın özgürlüğüne karşı devam eden saldırıları sürerken, kendisinin davetlisi olarak (yılbaşını) kutlamayı uygun bulmuyoruz. Söz konusu etkinliği takip etmek üzere bir ekibimiz Beyaz Saray'a gidecek ve haber değerine göre haber geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN CNN'E CEVAP

CNN'in yılbaşı partisine katılmama kararını Twitter hesabından değerlendiren Trump ise "Güzel. Biz de yalan haber CNN'i boykot etmeliyiz. Onlarla anlaşmaya çalışmak tamamen zaman kaybı." açıklamasını yaptı.

Aynı şekilde Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CNN'in kararını, "Yılbaşı erken geldi. Sonunda CNN'den güzel bir haber." sözleriyle değerlendirdi.

Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğu günden bu yana Trump ile CNN arasındaki sular durulmazken, Trump'ın kanala "yalan haber" adını takması CNN yönetiminde ciddi tepkiye neden olmuştu.

Son olarak hafta sonu Trump, Twitter hesabından, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya, onlardan gerçeği göremiyor." paylaşımında bulunmuş, CNN ise "ABD'yi temsil etme görevinin Trump'ta olduğu" yorumunu yapmıştı.