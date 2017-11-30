ABD, 400 kişilik topçu birliğini Suriye'den çekiyor

Birleşik Göre Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de bölgeye gönderilen deniz piyade alayının PYD/PKK'ya topçu desteği verdiği kaydedildi.

"YENİ BİRLİK GÖNDERİLMEYECEK"

Açıklamada, "Şehrin kurtarılması ve DEAŞ'ın kaçmasıyla birliğin yurda dönmesi emri verildi. Yerine herhangi bir birlik gönderilmeyecek." denildi.

Rakka'nın kuşatılması kapsamında ABD'nin ilk olarak 6 Haziran'da 400 kişilik bir deniz piyade birliğiyle M777 obüs toplarını Suriye'ye gönderdiği hatırlatılan açıklamada, birliğin 20 Ekim'e kadar PYD/PKK'ya topçu desteği vermeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen koalisyonun topçu birliği komutanı Yarbay Jon O'Gorman, "155 milimetrelik top bataryalarıyla birliğin görevi, DEAŞ'ın alan kazanması veya siperlerinden çıkmasını engellemekti." dedi.