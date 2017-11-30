  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. ABD, 400 kişilik topçu birliğini Suriye'den çekiyor

, 400 kişilik topçu birliğini Suriye'den çekiyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 21:21
ABD, 400 kişilik topçu birliğini Suriye'den çekiyor

öncülüğündeki karşıtı koalisyon, ABD'nin operasyonu için Suriye'ye gönderdiği 400 kişilik topçu birliğini geri çekeceğini duyurdu.

Birleşik Göre Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de bölgeye gönderilen deniz piyade alayının PYD/PKK'ya topçu desteği verdiği kaydedildi.

"YENİ BİRLİK GÖNDERİLMEYECEK"

Açıklamada, "Şehrin kurtarılması ve 'ın kaçmasıyla birliğin yurda dönmesi emri verildi. Yerine herhangi bir birlik gönderilmeyecek." denildi.

'nın kuşatılması kapsamında 'nin ilk olarak 6 Haziran'da 400 kişilik bir deniz piyade birliğiyle M777 obüs toplarını Suriye'ye gönderdiği hatırlatılan açıklamada, birliğin 20 Ekim'e kadar PYD/PKK'ya topçu desteği vermeye devam ettiği kaydedildi.

ABD’ye Rakka uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen koalisyonun topçu birliği komutanı Yarbay Jon O'Gorman, "155 milimetrelik top bataryalarıyla birliğin görevi, DEAŞ'ın alan kazanması veya siperlerinden çıkmasını engellemekti." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD, 400 kişilik topçu birliğini Suriye'den çekiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN