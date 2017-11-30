ABD Dışişleri Bakanı değişiyor

New York Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun getirileceğini duyurdu.

Haftalar içinde gerçekleşmesi beklenen bu değişikliğin ardından CIA Direktörlüğü'ne de Senatör Tom Cotton'un atanması bekleniyor.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times, Trump'ın bu konuda henüz son kararı vermediğini de belirtti.

Ekim başında Tillerson'ın Trump için 'moron' dediği öne sürülmüş, Trump'ın yalanlamalarına karşı Amerikan NBC kanalı haberin arkasında durmuştu. Tillerson da yaptığı basın toplantısında istifayı hiçbir zaman düşünmediğini söylemiş, ancak 'moron' sözüyle ilgili bir yalanlamada bulunmamıştı.

ABD basınında çıkan haberlerde, Başkan Trump'ın bu durum karşısında oldukça sinirlendiği ve Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirmek istediği iddia edilmişti.