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'de mezar yağmacısına idam cezası!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 17:26
Çin'de mezar yağmacısına idam cezası!

'in kuzeydoğusunda bir kişiye, tarihi mezar yağmacılığı suçundan 2 yıl ertelemeli idam cezası verildi.

'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Yao Yücong adlı bir kişiyi, tarihi mezar yağmacılığı, hırsızlık ve kültürel eser kaçakçılığından 2 yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırdı.

Yao'nun bu suçları 2014 yılında eyaletin Lingyüen ve Cingping kasabalarındaki 5 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi mezar ve kalıntıların bulunduğu bölgelerde işlediği belirtildi.

Bölge polisi, olayla ilgili 225 şüpheliyi gözaltına almış, yapılan soruşturma sonucu Yao'nun suç çetesinin elebaşı olduğu belirlenmişti.

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Çin'de mezar yağmacısına idam cezası!
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