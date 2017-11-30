Hindistan'da kız öğrencilere korkunç ceza

New Delhi TV'nin haberine göre, Arunçal Pradeş eyaletinde kız öğrencilerin gittiği okulda, okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren yazının bulunmasının ardından 88 öğrenci, öğretmenleri tarafından diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini çıkarmakla cezalandırıldı.



ÖĞRENCİ AİLELERİ POLİSE BAŞVURDU

Papum Pare'de meydana gelen olayın eyalette büyük tepki uyandırdığı, öğrenci ailelerinin polise başvurduğu belirtildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet yetkilisi Tumme Amo, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri alınacak." dedi.