Maarif Vakfı, Senegal’de faaliyetlerini hızlandırdı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, "Maarif Vakfı'nın Senegal'deki faaliyetleri ivme kazandı. Eğitim-öğretim için okul binaları temin ediliyor, öğrenci kayıtları alınıyor." dedi.

Büyükelçi Arı, Türk Maarif Vakfı'nın (TMV) Senegal'deki çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülkede kamu yararına bir kuruluş olarak tesis edilen ve faaliyetlerine başlayan TMV'nin geçtiğimiz günlerde Senegal ile Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzaladığını aktaran Arı, bu çerçevede vakfın Senegal'deki faaliyetlerinin hukuki çerçevesinin tamamlandığını belirtti.

Büyükelçisi Arı, "Maarif Vakfının Senegal'deki faaliyetleri ivme kazandı. Eğitim-öğretim için okul binaları temin ediliyor, öğrenci kayıtları alınıyor." diye konuştu.

FETÖ iltisaklı okulların Senegal makamlarının kararıyla kapatıldığını hatırlatan Arı, Maarif Vakfının ülke çapındaki eğitim-öğretim faaliyetleri için okul binalarının süratle temin edildiğini bildirdi.

Arı, TMV'nin faaliyetlerinin, Senegal halkı tarafından yakından ve heyecanla takip edildiğini, bunun öğrenci kayıtlarına yönelik ilgide de görüldüğünü kaydetti.

Türkiye-Senegal ilişkilerinin, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradesi çerçevesinde her alanda gelişmekte olduğunu dile getiren Arı, Türk işadamlarının Senegal'e yoğun ilgisinin devam ettiğine, Türk firmaları tarafından tamamlanan Dakar Havalimanı ve otel projelerinin açılışlarının önümüzdeki günlerde yapılacağına işaret etti.

Dakar Büyükelçisi Arı, birçok projenin de bitirilme aşamasına geldiğini, Türk Hava Yolları, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların Senegal'deki faaliyetleriyle gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişiminin süreceğini vurguladı.