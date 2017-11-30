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su, terör örgütü Eş-Şebab kontrolündeki kasabayı geri aldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 09:36
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab kontrolündeki kasabayı geri aldı

sunun, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlediği operasyonda, uzun süredir örgüt kontrolündeki Baladul Amin kasabasının geri aldığı bildirildi.

Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Somali sunun Aşağı Şaballe bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda, Baladul Amin kasabasının geri alındığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Somali Ordu Komutanı Omar Adan Hassan da sosyal medyadan, operasyonda örgütün ağır kayıplar verdiğini ve bazı örgüt mensuplarının canlı ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon sonrasında Şebab üyelerinin çarşamba sabahı itibariyle geri çekildiğine dikkati çeken Hassan, konuyla ilgili daha detaylı bilginin paylaşılacağını kaydetti.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın Somali'deki en güçlü kalelerinden biri olarak bilinen Baladul Amin kasabası, uzun yıllardır örgüt tarafından kontrol ediliyordu.

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Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab kontrolündeki kasabayı geri aldı
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