Belçika Prensi, ödeneği kesilince 'insan hakları' istedi

Prens Laurent'ın avukatının Başbakan Charles Michel'e gönderdiği mektubun yerel basına sızmasıyla birlikte, Prens'in 2017 ödeneğinin yüzde 15'inin kesileceği öğrenildi.

Mektupta, Prens'in ödeneğinin yüzde 15'inin kesilmesinin kendisinin ve ailesinin geçimini ciddi şekilde etkileyeceği belirtilerek Prens'in yabancı temsilcilerle görüşmeden 10 gün önce hükümete bilgi vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Brüksel'de ağustos ayında, Çin Büyükelçiliğinde düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü etkinliklerine askeri üniformayla katılan Prens'in "orantılı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini" belirten Michel hükümetinin Prens'in savunmasına başvurmadan karar almasının kabul edilemez olduğu belirtilen mektupta, Prensin "aşağılayıcı" bir duruma sokulduğu iddia edildi.

Mektupta, "Prens Laurent'in yabancı ülkelerin temsilcileriyle görüşmesinin engellenmeye çalışılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8'inci maddesini ihlal etmekle beraber, Prens'i sosyal tecrite itiyor." ifadeleri yer aldı.

Prensin yıllık ödeneğinin yaklaşık 308 bin avro olduğu belirtiliyor.