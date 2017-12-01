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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'un açıklamasına sert yanıt
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'un açıklamasına sert yanıt
Giriş Tarihi: 1.12.2017
14:12
Güncelleme Tarihi: 1.12.2017
14:14
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Silahlar toplanmazsa istikrarsızlık sürer. Neyin tehdit olduğuna Türkiye karar verir.
AYRINTILAR GELİYOR...
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'un açıklamasına sert yanıt
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