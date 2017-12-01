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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'un açıklamasına sert yanıt

Giriş Tarihi: 1.12.2017 14:12 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 14:14
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'un açıklamasına sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Silahlar toplanmazsa istikrarsızlık sürer. Neyin tehdit olduğuna Türkiye karar verir.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Pentagon'un açıklamasına sert yanıt
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