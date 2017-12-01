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Son Dakika Haberi: 'ın tedavisi Almanya'da devam edecek!

Giriş Tarihi: 1.12.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 17:30

eski Genel Başkanı Devniz Baykal'ın tedavisinin Almanya'da devam edeceği öğrenildi. Bunun için özel uçak hazırlandığı belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da devam edecek!
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