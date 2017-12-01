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Son Dakika Haberi: Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da devam edecek!
Son Dakika Haberi:
Deniz Baykal
'ın tedavisi Almanya'da devam edecek!
Giriş Tarihi: 1.12.2017
17:29
Güncelleme Tarihi: 1.12.2017
17:30
CHP
eski Genel Başkanı Devniz Baykal'ın tedavisinin Almanya'da devam edeceği öğrenildi. Bunun için özel uçak hazırlandığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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