"Terör kurbanıyım" diyerek tazminat istedi, "dolandırıcılıktan" ceza yedi

Başkentte 13 Kasım 2015'te meydana gelen saldırılar sırasında 90 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonunda olduğunu iddia eden Cedric Rey isimli sağlık çalışanı, Versailles Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Saldırılar sırasında Bataclan'da olduğunu ileri sürerek devletin terör saldırıları kurbanlarına ödediği tazminatı talep eden Rey, dolandırıcılık ve sahtecilikten 6'sı kesinleşmiş olmak üzere toplam iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KONSER SALONUNDA 100 KİŞİ ÖLDÜ

Rey'in saldırı sonrası çok sayıda basın organı ve televizyon kanalına "saldırılar sırasında yaşadıklarını" anlattığına, kişisel sosyal medya hesaplarında da olay akşamı hakkında etkileyici yorumlarda bulunduğuna işaret eden mahkeme, incelemeler sonrası sanığın olay sırasında Paris'in bir banliyösünde olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mahkeme, sanık hakkında "dolandırıcılık ve sahtecilik yapmaktan" hapis kararı verildiğini açıkladı.

Mahkeme, Rey'in psikolojik tedavi görmesine ve terör mağdurları fonuna bir avro sembolik ödemede bulunmasına da hükmetti.

PARİS'TE TERÖR DALGASI

Paris'te 13 Kasım 2015 akşamı 6 bölgede düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır olmak üzere 400'den fazla kişi de yaralanmıştı. DEAŞ tarafından üstlenilen saldırılar sonrası ülkede OHAL ilan edilmiş ve 6 kez uzatıldıktan sonra 1 Kasım'da sona ermişti.