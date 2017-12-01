Yanlışlıkla limitsiz hesap açılan öğrenci 3,5 milyon dolar çekti, banka haksız bulundu

Avustralya'da bir bankanın kendisine yanlışlıkla açtığı limitsiz hesaptan 3,5 milyon dolar çeken öğrenci, suçsuz bulundu.

News com'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki Christine Ciaşin Lee isimli Malezyalı öğrenci, 2012 yılında Sidney'de Westpac bankasında hesap açtı. Banka, Lee için açılan hesaba yanlışlıkla limit koymadı.

Para yatırmadığı hesaptan 3,5 milyon dolar çeken Lee, bunun büyük kısmını mücevher gibi lüks aksesuarlara harcadı.

Bankanın yanlışı fark etmesinin ardından Lee, geçen yıl polis tarafından Sidney Havalimanı'nda kasıtlı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Lee'nin avukatı Hugo Aston, mahkemedeki savunmasında bankanın hatasından paranın çekildiğini söyledi. Savcılık, yaptığı incelemenin ardından suçlamaları düşürdü.

Avukat Aston, "Lee ailesiyle birlikte Malezya'ya döndü ve normal hayatına yeniden kavuştuğu için çok mutlu" dedi.

17 yaşındaki Lee, çektiği para ile satın aldıklarının büyük bir bölümünü iade etti.