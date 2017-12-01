Yemen'deki İHA saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti

Yemen'in Beyda kentinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, terör örgütü DAEŞ üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda iline bağlı Vild Rabi bölgesinde 4 noktaya ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA'lar ile hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıların 3'ünde sivillerin hedef alındığı öne sürülerek, 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırılardan birinde ise DAEŞ'a ait bir aracın hedef alındığı, 4 teröristin öldürüldüğü, aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Uçakların birkaç saat bölgede uçuş yaptığı kaydedildi.

ABD, son dönemde Beyda kentinde terör örgütleri El-Kaide ve DAEŞ hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. Saldırılarda sivil kayıplar da veriliyor.