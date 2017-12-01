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Zimbabve'de ye askerler girdi!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 17:17
Zimbabve'de yeni kabineye askerler girdi!

Zimbabve'de askeri darbe sonrasında iktidarı devralan Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa üyelerini atadı.

Açıklanan de, eski Devlet Başkanı 'nin devrilmesinde önemli rol oynayan isimler dikkati çekti.

Yeni kabinede, askeri müdahaleyi televizyondan açıklayan Tümgeneral Sibusiso Moyo'nun dışişleri bakanı, Mareşal Perrance Shir'in tarım bakanı, askeri müdahaleye destek veren Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa'nin ise enformasyon bakanı olduğu duyuruldu.

İktidar partisinin önde gelen isimlerinin yer aldığı 22 kişilik kabine, değişim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Zimbabve'de Robert Mugabe'nin askeri müdahale sonrasında Devlet Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Mnangagwa 24 Kasım'da devlet başkanı olarak yemin etmişti.

Yemin töreninde Zimbabve'nin siyasi geçmişinin unutulmasını isteyen Mnangagwa, "Devlet geleneği değişmeli, hemen şimdi." ifadesini kullanmıştı.

Mugabe, 6 Kasım'da Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa'yı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 15 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.

Baskılara yaklaşık bir hafta direnen Mugabe, orduyla uzun süren pazarlıkların ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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Zimbabve'de yeni kabineye askerler girdi!
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