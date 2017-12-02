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Bavuldan 200 çıktı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 22:58 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 01:51
Bavuldan 200 hamam böceği çıktı

'de havaalanında güvenlik kontrolü sırasında bir çiftin bavulundan yaklaşık 200 canlı çıktı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında yaşlı bir çifte ait bagajda, X-ray cihazından geçerken plastik bir poşet ide hareket eden siyah nesneler olduğu fark edildi. Bagajın açılması üzerine poşetin içinden 200 kadar canlı çıktı.

"KREM İÇİN KULLANIYORUZ"

Güvenlik görevlilerinin sorusu üzerine yaşlı çift, hamam böceklerini kremin içinde kullandıklarını ifade etti ancak görevliler, böceklerin uçağa sokulmasına izin vermedi.

ÇANTADAN İKİ İNSAN KOLU ÇIKMIŞTI

Çin'de ağustos ayında otobüs terminalindeki güvenlik kontrolünde bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

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Bavuldan 200 hamam böceği çıktı
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