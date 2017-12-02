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rejimi 'da 8 sivili öldürdü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 19:23 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 20:22
Esed rejimi Doğu Guta'da 8 sivili öldürdü

'de Beşşar rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu 'da savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejimine ait savaş uçakları gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki 'nın Haresta ilçesi ile Medyere, Arbin ve Misraba belderine sabahın erken saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi.

Rejimin, Arbin ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 6 sivil öldü. Harasta'ya düzenlenen saldırlarında ise 2 kadın hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

SİVİL ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da i kabul ettiğini duyurmuştu.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

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Esed rejimi Doğu Guta'da 8 sivili öldürdü
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