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Eski ı Şefik, Kahire'ye ulaştı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 21:51 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 22:03
Eski Mısır Başbakanı Şefik, Kahire'ye ulaştı

'da gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski 'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçirdiği yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Uluslararası Kahire Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şefik, Abu Dabi'den gelen özel bir uçakta beraberindeki 20 kişiyle Kahire'ye iniş yaptı. Havalimanında Şefik'i, ailesinden 50 kişi ve bazı destekçilerinin karşıladığı belirtildi.

Şefik'in kızkardeşinin oğlu Şerif eş-Şazili, gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'den ayrılmadan hemen önce Şefik'in ekibinden telefon aldıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu ilettiklerini söyledi.

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BAE, eski ı Şefik'in Mısır'a dönmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

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Eski Mısır Başbakanı Şefik, Kahire'ye ulaştı
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