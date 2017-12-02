Mısır eski başbakanı Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı

Uluslararası haber ajansı Reuters, aileden bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde Mısır'ın eski başbakanı Ahmet Şefik'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını son dakika koduyla duyurdu. Habere göre, sınır dışı edilecek Şefik Mısır'a gönderilecek.

Devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı olan Ahmed Şefik, Arap Baharı sonrasındaki ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İhvan adayı Muhammed Mursi'ye az farkla yenilmişti.

Mübarek döneminde yapılan bazı yolsuzluklara karışmakla suçlanan Şefik, ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Kahire yönetimi, yıllardır Şefik'in iadesini istiyordu.

Ahmet Şefik, son olarak birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.