  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Mısır eski başbakanı Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı

eski başbakanı Şefik, 'nde gözaltına alındı

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 17:38
Mısır eski başbakanı Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı

'ın eski başbakanı 'in 'nde gözaltına alındı. Reuters haber ajansı, Körfez ülkesindeki evinde gözaltına alınan Şefik'in Mısır'a iade edileceğini bildirdi. Siyasetçi, birkaç gün önce gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

Uluslararası haber ajansı Reuters, aileden bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde 'ın eski başbakanı 'in 'nde gözaltına alındığını son dakika koduyla duyurdu. Habere göre, sınır dışı edilecek Şefik Mısır'a gönderilecek.

Devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı olan Ahmed Şefik, Arap Baharı sonrasındaki ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İhvan adayı Muhammed Mursi'ye az farkla yenilmişti.

Mübarek döneminde yapılan bazı yolsuzluklara karışmakla suçlanan Şefik, ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Kahire yönetimi, yıllardır Şefik'in iadesini istiyordu.

Ahmet Şefik, son olarak birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır eski başbakanı Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN