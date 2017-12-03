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Arap Birliği'nden ABD'ye uyarısı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 10:00
Arap Birliği'nden ABD'ye Kudüs uyarısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, ABD'nin elçiliğinin 'e alınmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, " Büyükelçiliğini 'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" yönünde bir karar almasından derin endişe duyduğunu söyledi.

"AŞIRILIK VE ŞİDDETİ BESLEYECEK"

Bunun tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunan ve Arap Birliği'nin konuyu tüm detaylarıyla takip ettiğini ifade eden Ebu Gayt, "Gerekçesi olmayan böyle bir adımın barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini, aksine aşırıcılık ve şiddeti besleyeceğini"vurguladı.

Filistin Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi ve Ulusal Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam el-Ahmed de Kahire'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, "Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması" ya da "Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması" yönünde bir karar alması durumunda ABD-Filistin ilişkilerinin "ciddi bir çıkmaza" gireceği uyarısında bulundu.

Filistin’den ABD’ye Kudüs uyarısı

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Arap Birliği'nden ABD'ye Kudüs uyarısı
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