CIA'dan İran'a flaş uyarı mektubu

Pompeo, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsünde düzenlenen bir savunma forumunda yaptığı açıklamada, Süleymani'ye, "İran'ın Irak'ta giderek artan tehditkar tutumu" konusundaki endişelerini ifade eden bir mektup gönderdiğini ancak İranlı komutanın mektubu okumadığını söyledi.

Mektubu, İranlı komutanın, kontrolü altındaki güçlerin Irak'taki ABD çıkarlarını tehdit edebileceğini belirtmesi üzerine gönderdiğini öne süren Pompeo, "Mektubu okumayı reddetti. Dürüst olmam gerekirse bu durum kalbimi kırmadı." dedi.

Mektupta, Kasım Süleymani ile iletişime geçerek, kontrolleri altındaki güçler tarafından Irak'ta Amerikan çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıdan kendisinin ve İran'ın sorumlu tutulacağını belirttiklerini kaydeden Mike Pompeo, "Onun ve İran liderlerinin bunu en açık şekilde anladığından emin olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Muhammedi Gülpaygani, Süleymani'nin mektubu görmezden geldiğini bildirerek, "CIA Direktörü, bölgede temas halinde oldukları birisiyle Komutan Süleymani'ye mektup gönderdiğinde, kendisi, 'Mektubu ne aldım ne de okudum. Bu insanlara söyleyecek bir şeyim yok' diyerek karşılık verdi." açıklamasında bulundu.

POMPEO'DAN KUZEY KORE DEĞERLENDİRMESİ

Kuzey Kore konusuna da değinen Pompeo, Pyongyang yönetiminin nükleer füze programını geliştirmesi konusunda ABD istihbaratının kuvvetli olduğunu söyledi.

Mike Pompeo, "Programın kapsamını ve ölçeğini çok iyi anladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

ABD istihbarat teşkilatlarının, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un durumunun yurt içinde ve yurt dışında ne kadar zayıf olduğu hakkında iyi bir fikre sahip olmadığına inandığını söyleyen Pompeo, "Çevresindekiler Kim'i, kendisini gördüğü yerin gerçekliği konusunda desteklemiyor." yorumunu da yaptı.