Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı

Kanada'nın Quebec eyaletinde geçen ekim ayında yasalaşan peçe yasağı, uygulama ilkelerinin belirlenmediği gerekçesiyle Eyalet Yüksek Mahkemesince askıya alındı.

"Bill-62" olarak bilinen peçe yasağına karşı Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı.

Davaya bakan Hakim Babak Barin, yasanın "kamu hizmetlerini alan herkesin yüzlerini ortaya çıkarmalarını" gerektiren 10. maddesinin askıya alındığını açıkladı.

Mahkemenin kararında, hükümetin, peçe kullanımının üzerindeki kısıtlamaların uygulamada nasıl yürüyeceğini belirleyen kriter ve kuralları belirlemediği ve bu yüzden 10'uncu maddenin yürürlüğe giremeyeceği belirtildi.

"KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard, karara ilişkin açıklamasında, karardan memnun olmadıklarını belirterek "Hakim, bizden dini istekleri yerine getirme kriterlerini yayınlamamızı istiyor ki bu zaten yapacağımız bir şey. Kararda, yasanın insan haklarına aykırı olduğu ya da herhangi bir anayasal aykırılığı bulunduğu konusunda bir ibare yok. Karara itiraz edip etmeyeceğimize, Adalet Bakanlığımızın incelemesi sonrası karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eyalet hükümetinin, yasanın uygulama kriterlerini 2018 yaz aylarından önce hazır edemeyeceği kaydedildi.

Kanada'nın Quebec Eyalet Parlamentosunda geçen ekim ayında yapılan oylamada Bill-62 sayılı kanun tasarısı oylanmış ve eyalette kamuya ait alanlarda Müslüman kadınların kamu hizmetlerini kullanmak için yüzlerini örten peçe ve benzeri örtüleri takmaları yasaklanmıştı.

Yasa ile kamuda çalışanlar ile resmi dairelerden hizmet almak isteyen Müslüman kadınların peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirilmiş, son anda yapılan değişiklikle belediye otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere belediye hizmetleri de yasak kapsamına alınmıştı.

Yasa, başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasetçilerin tepkilerine neden olmuştu.