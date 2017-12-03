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'da markete bombalı saldırı: En az 13 kişi hayatını kaybetti!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 13:58
Nijerya'da markete bombalı saldırı: En az 13 kişi hayatını kaybetti!

ülkesi 'da bir markete düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından Muhammed Maliya, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer intihar saldırısının 2 kadın tarafından düzenlendiğini açıklarken, saldırganlardan birisinin bölge halkına ücretsiz gıda dağıtılan noktayı hedef aldığı belirtildi.

'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce insan da evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyor.

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Nijerya'da markete bombalı saldırı: En az 13 kişi hayatını kaybetti!
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